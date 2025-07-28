ЛДПР бьёт тревогу: «Монополии вредят экономике России сильнее санкций»

Российская экономика сталкивается с серьёзным вызовом — чрезмерная концентрация рынков в руках монополий и крупных компаний. Это тормозит конкуренцию, снижает качество товаров и услуг и давит на потребителей. Несмотря на работу Федеральной антимонопольной службы (ФАС), проблема остаётся острой.
Монополисты, не сталкиваясь с жёсткой конкуренцией, нередко искусственно завышают цены, перекладывая издержки на потребителей. Это усиливает инфляцию и снижает покупательную способность.
Отсутствие соперничества лишает компании стимулов к инновациям: вместо развития технологий они предпочитают получать сверхприбыль за счёт доминирующего положения.
Экономика теряет гибкость, а малый и средний бизнес сталкивается с высокими барьерами — от завышенных логистических тарифов до ограниченного доступа к госзаказам, считает лидер партии.
Со своим коллегой по ЛДПР солидарен и депутат Государственной Думы от Самарской области Владимир Кошелев: «Для эффективного сдерживания антиконкурентного поведения штрафы должны быть ощутимы — до 10% годовой выручки. Нужна и личная ответственность топ-менеджеров при повторных нарушениях», — подчеркнул первый зампред комитета по строительству и ЖКХ.
Чтобы ФАС могла эффективно бороться с этими вызовами, Либерально-демократическая партия России предлагает расширить её полномочия: дать доступ к внутренним документам компаний, разрешить тайные проверки и «скрытые покупки» для выявления сговоров.
Часть штрафов, полученных от нарушителей, должна направляться в бюджет службы — это обеспечит её финансовую независимость и позволит быстрее реагировать на нарушения, считают в ЛДПР.
«Расширение полномочий ФАС — не формальность, а необходимость для роста экономики и защиты граждан», — резюмировал Кошелев. Только сильная и независимая антимонопольная политика может создать честные условия для бизнеса и улучшить качество жизни россиян.
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