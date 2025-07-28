Великобритания начала разработку беспилотных аэростатов для разведки

«В будущем такие аэростаты могут использоваться для поддержки военных операций, надежной связи и скоростного подключения к интернету в зонах стихийных бедствий или отдаленных районах, где нет покрытия, а также для предоставления информации для прогнозирования погоды», — говорится в сообщении.