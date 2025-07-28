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Великобритания начала разработку беспилотных аэростатов для разведки

Министерство обороны Великобритании разрабатывает новые беспилотные аэростаты, способные выполнять разведывательные, наблюдательные и рекогносцировочные задачи на высоте от 18 до 24 тыс. м, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Источник: AP 2024

Испытания аэростатов прошли в американском штате Южная Дакота, аппараты преодолели более 2 тыс. морских миль.

«В будущем такие аэростаты могут использоваться для поддержки военных операций, надежной связи и скоростного подключения к интернету в зонах стихийных бедствий или отдаленных районах, где нет покрытия, а также для предоставления информации для прогнозирования погоды», — говорится в сообщении.

Новые системы могут нести полезную нагрузку до 3 кг, включая модули с метеодатчиками. Каждый аэростат способен работать без технического обслуживания более пяти суток. По оценке Минобороны Великобритании, управление системой возможно силами лишь одного оператора.

Проект реализуется при участии британской компании Voltitude, разработчика электроники Landguard Systems и американского партнера Aerostar. Инициатива входит в рамки правительственного «Плана перемен» и направлена на укрепление обороноспособности Великобритании, отметили в военном ведомстве.