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США заморозили ограничения на экспорт в Китай

Власти США во главе с президентом Дональдом Трампом решили временно заморозить ограничения на поставки технологий в Китай, чтобы не осложнять торговые переговоры с Пекином.

Власти США во главе с президентом Дональдом Трампом решили временно заморозить ограничения на поставки технологий в Китай, чтобы не осложнять торговые переговоры с Пекином. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном продлении перемирия в торговой войне США и Китая на 90 дней. Об этом якобы будет объявлено на переговорах в Швеции, которые начнутся в понедельник.

По данным Financial Times, приостановка ограничений на экспорт технологий связана с желанием США не сорвать торговые переговоры и создать благоприятные условия для личной встречи Трампа и Си Цзиньпина в текущем году.

Издание отмечает, что в последние месяцы министерство торговли США, а точнее, его подразделение, отвечающее за промышленность и безопасность, получило негласное указание избегать жестких мер в отношении Китая.

Некоторые чиновники объясняют такую осторожность опасениями, что Пекин в ответ может ограничить экспорт в США редкоземельных металлов и магнитов.

Ранее Трамп заявил, что Европа закупит огромное количество военной техники у США.

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