«Прогулявшая урок школьница»: сенатор оценил встречу фон дер Ляйен и Трампа

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе торговых переговоров с президентом США Дональдом Трампом выглядела как «прогулявшая урок школьница».
«Не хватало только заискивающего “папочка”», — говорится в Telegram-канале Косачева.
Сенатор заявил, что политика в действиях Еврокомиссии полностью заменила экономику, поскольку «евробюрократии так удобнее».
Косачев сказал, что «определенности в условиях неопределенности», о которой говорила фон дер Ляйен, «явно не достаточно».
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