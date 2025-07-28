Глава «Роскосмоса» обсудит перекрёстные полёты с шефом NASA на мысе Канаверал

Он также объяснил, что российская сторона приглашена на запуск с мыса Канаверал из Флориды на (ракете) Falcon и (корабле) Dragon. В нём будут участвовать два американских астронавта и один российский космонавт. После мероприятия и состоится ряд переговоров о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве между «Роскосмосом» и NASA.