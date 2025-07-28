Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава «Роскосмоса» обсудит перекрёстные полёты с шефом NASA на мысе Канаверал

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил о планах встретиться и провести переговоры с руководством NASA в США во время запуска Crew Dragon с российским космонавтом на борту. Об этом он рассказал в эфире телеканала РБК.

Источник: Life.ru

«У нас есть совместные проекты — Международная космическая станция, где российский сегмент, американский сегмент, у нас перекрёстные полёты. Это когда с Байконура “Союзом” мы запускаем двух наших космонавтов, последний раз это были Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий совместно с (астронавтом НАСА, — Прим. Life.ru.) Джонатаном Кимом», — рассказал Баканов.

Он также объяснил, что российская сторона приглашена на запуск с мыса Канаверал из Флориды на (ракете) Falcon и (корабле) Dragon. В нём будут участвовать два американских астронавта и один российский космонавт. После мероприятия и состоится ряд переговоров о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве между «Роскосмосом» и NASA.

При этом, что за конкретный запуск будет совершён, Баканов не рассказал. Ближайший перекрестный полёт американского корабля состоится 31 июля, в составе экипажа — российский космонавт Олег Платонов.

Напомним, что в начале июля президент США Дональд Трамп поставил министра транспорта Шона Даффи на пост временного руководителя NASA. Сам политик заявил, что данная должность — большая честь и миссия. Даффи также добавил, что настало его время покорять космос.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше