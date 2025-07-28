Глава «Роскосмоса» обсудит перекрёстные полёты с шефом NASA на мысе Канаверал

«У нас есть совместные проекты — Международная космическая станция, где российский сегмент, американский сегмент, у нас перекрёстные полёты. Это когда с Байконура “Союзом” мы запускаем двух наших космонавтов, последний раз это были Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий совместно с (астронавтом НАСА, — Прим. Life.ru.) Джонатаном Кимом», — рассказал Баканов.
Он также объяснил, что российская сторона приглашена на запуск с мыса Канаверал из Флориды на (ракете) Falcon и (корабле) Dragon. В нём будут участвовать два американских астронавта и один российский космонавт. После мероприятия и состоится ряд переговоров о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве между «Роскосмосом» и NASA.
При этом, что за конкретный запуск будет совершён, Баканов не рассказал. Ближайший перекрестный полёт американского корабля состоится 31 июля, в составе экипажа — российский космонавт Олег Платонов.
Напомним, что в начале июля президент США Дональд Трамп поставил министра транспорта Шона Даффи на пост временного руководителя NASA. Сам политик заявил, что данная должность — большая честь и миссия. Даффи также добавил, что настало его время покорять космос.