На выборы в гордуму Самары выдвинулись несколько однофамильцев

Также в списке кандидатов есть два Антона Родионова: один из них идет кандидатом в ЛДПР по округу № 9, а второго выдвинула «Единая Россия» по округу № 10. Есть среди кандидатов другие однофамильцы — Никоноровы, Белоглазовы, Храмовы и др.