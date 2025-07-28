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На выборы в гордуму Самары выдвинулись несколько однофамильцев

В Самаре готовятся впервые за много лет провести прямые выборы депутатов.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре с 12 по 14 сентября впервые за 15 лет пройдут прямые выборы депутатов городской думы. Всего планируется выбрать 37 депутатов по избирательным округам. Такие связаны с тем, что в Самаре вернулись к одноуровневой модели управления.

Кандидаты в депутаты гордумы активно заявляют о себе. По данным избирательной комиссии Самарской области, уже более 130 человек претендуют на депутатские мандаты.

Примечательно, что среди кандидатов есть сразу несколько однофамильцев. Так, в списках значатся сразу три Романовых: Данила Романов — кандидат от ЛДПР по округу № 30, Оксана Романова — кандидат от КПРФ по округу № 16 и Юлия Романова, кандидат от «Новых людей» по округу № 17.

Также в списке кандидатов есть два Антона Родионова: один из них идет кандидатом в ЛДПР по округу № 9, а второго выдвинула «Единая Россия» по округу № 10. Есть среди кандидатов другие однофамильцы — Никоноровы, Белоглазовы, Храмовы и др.

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