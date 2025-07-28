WP: Трамп столкнулся с самым сложным политическим кризисом

В начале июля 2019-го суд Манхэттена в Нью-Йорке отказал Эпштейну в выходе под залог и оставил его под стражей. В конце того же месяца стало известно, что его нашли в тюремной камере «в полубессознательном состоянии», после чего он умер. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что из записей камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы вырезали пару минут.