США уже израсходовали четверть своих высококлассных ракет-перехватчиков

Соединенные Штаты израсходовали около четверти своих высококлассных ракет-перехватчиков THAAD во время 12-дневной израильско-иранской войны в июне, что привело к нехватке поставок, утверждают источники, знакомые с ходом операции.
Американские вооруженные силы отразили шквал баллистических ракет Тегерана, выпустив более 100 ракет THAAD (сокращение от Terminal High Altitude Area Defense) — и, возможно, целых 150 — что составляет значительную часть американского арсенала передовых систем противовоздушной обороны, сообщили источники. У США есть семь систем THAAD, и две из них они использовали в Израиле во время конфликта, отмечает CNN.
Использование такого количества ракет-перехватчиков THAAD за столь короткий период выявило брешь в системе противоракетной обороны США и привело к истощению дорогостоящего актива в тот момент, когда американская общественная поддержка обороны Израиля достигла исторического минимума.
Бывшие представители министерства обороны США и эксперты по ракетам сообщили CNN, что быстрое сокращение также вызвало обеспокоенность по поводу глобальной безопасности Америки и ее способности быстро восстанавливать запасы.
В прошлом году США произвели только 11 новых перехватчиков THAAD и, как ожидается, получат еще всего 12 в этом финансовом году, согласно бюджетной смете Министерства обороны на 2026 год.
Отвечая на вопросы о запасах THAAD в США и расходах на ракеты-перехватчики в ходе 12-дневного конфликта, пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявил, что вооруженные силы США «являются самыми сильными за всю историю, и у них есть все необходимое для выполнения любой миссии в любом месте, в любое время, по всему миру. Если вам нужны дополнительные доказательства, посмотрите только на операцию “Полуночный молот” и полное уничтожение ядерного потенциала Ирана».
CNN сообщил, что предварительная оценка разведданных показала, что удары США по ядерным объектам Ирана в прошлом месяце не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана и, вероятно, лишь отодвинули ее на месяцы назад. Администрация США отвергла эту оценку, а ЦРУ позже заявило, что у него есть доказательства того, что иранской ядерной программе был нанесен «серьезный ущерб».
Представитель Пентагона отказался предоставить информацию об арсенале THAAD из соображений оперативной безопасности, но сказал, что Министерство обороны «по-прежнему готово отреагировать на любую угрозу».
О количестве THAAD, израсходованных в ходе 12-дневной войны, впервые сообщил The Wall Street Journal.
Несмотря на активное использование THAAD в ходе 12-дневной войны для отражения нападения Тегерана в прошлом месяце, десятки иранских ракет все же поразили Израиль, напоминает CNN.
THAAD — это мобильная система, которая может поражать и уничтожать баллистические ракеты малой и средней дальности как внутри, так и за пределами земной атмосферы на заключительном этапе их полета. Каждая батарея управляется 95 американскими солдатами, вооруженными шестью пусковыми установками и 48 ракетами-перехватчиками, поясняет CNN. Перехватчики производятся компанией Lockheed Martin и стоят примерно 12,7 миллиона долларов, согласно бюджету Агентства по противоракетной обороне на 2025 год.
США планируют приобрести 37 ракет-перехватчиков THAAD в следующем году, согласно бюджетной смете Министерства обороны на 2026 год, частично финансируемой за счет последнего дополнения к так называемому «большому, красивому законопроекту» президента Дональда Трампа. Представитель американского министерства обороны заявил, что в бюджете на 2026 год «приоритетное внимание уделяется финансированию оборонно-промышленной базы, ключевого стратегического актива, который обеспечивает наши военные технологии, оборудование и припасы».
«Бюджет предусматривает дополнительные 1,3 миллиарда долларов на улучшение цепочки поставок в промышленности и дополнительные 2,5 миллиарда долларов на расширение производства ракет и боеприпасов, — сказал чиновник. — Роль Министерства обороны заключается в обеспечении президента наилучшими военными средствами для любого сценария — и все варианты остаются на рассмотрении».
Но эксперты и бывшие военные чиновники предупреждают, что необходимо значительно увеличить поставки, чтобы справиться с дефицитом.
«Важно признать, что уровень обязательств и уровень расходов на оборону Израиля здесь значительны», — сказал эксперт по противоракетной обороне, который отслеживал расходы правительства США.
«Сообщения о расходах THAAD вызывают беспокойство. Это не то, что США могут позволить себе продолжать делать снова и снова, — добавил он. — Это было серьезное обязательство перед нашим израильским союзником, но потенциал противоракетной обороны, безусловно, вызывает беспокойство, а THAAD — очень дефицитный ресурс».
Высокопоставленный офицер армии США в отставке, пожелавший остаться неназванным, сказал, что около 25% всего арсенала THAAD было использовано американскими вооруженными силами в Израиле, участвующими в военных действиях. «Министерство обороны изучает уровень запасов критически важных боеприпасов военного времени и пытается значительно увеличить ежегодные производственные мощности, что давно назрело», — сказал источник.
Опасения по поводу запасов противоракет в США предшествовали 12-дневной войне, по словам четырех бывших высокопоставленных чиновников министерства обороны США, которые говорят, что проблема наиболее остро стоит в отношении запасов высококлассных противоракет, которые являются ключевой частью сдерживания Китая.
«Что я могу сказать, не приводя никаких цифр, так это то, что я был удивлен тем, насколько низкими были некоторые уровни готовности», — сказал один бывший военный чиновник, покинувший свой пост в прошлом году.
«Запасы сокращаются. Нам нужно больше. Они нужны нам быстрее, чем они строятся», — сказал тот же бывший чиновник.
«Это вызывает беспокойство. Это вызывало беспокойство при администрации Байдена. Я уверен, что это вызывает беспокойство и сейчас, при администрации Трампа», — сказал один из бывших высокопоставленных чиновников министерства обороны в администрации Байдена.
«Противовоздушная оборона сейчас актуальна на всех основных театрах военных действий. И систем не хватает. Перехватчиков не хватает. Производства недостаточно, и людей, работающих над этим, недостаточно», — заявляет Мара Карлин, бывший помощник министра обороны США по стратегии, планам и возможностям при Байдене.
«Перед вами стоит задача сделать что-то невероятно актуальное, но в то же время испытывающее острую нехватку», — добавила она.
По данным производителя Lockheed Martin, в мире насчитывается девять активных батарей THAAD. По данным Исследовательской службы Конгресса, вооруженные силы США располагают семью такими установками и планируют ввести в действие восьмую к 2025 году. Данные, доступные в 2019 году, показали, что пять американских систем THAAD были размещены на базах в Техасе, одна на Гуаме и одна в Южной Корее; к прошлому году Пентагон перебросил две из этих батарей на Ближний Восток для защиты Израиля. Две другие были доставлены в Объединенные Арабские Эмираты и использовались для перехвата баллистических ракет боевиков-хуситов.
Хотя большинство иранских ракет были сбиты израильскими и американскими средствами ПВО, эксперты, данные из открытых источников и видео с земли, просмотренные CNN, показали, что десяткам из них удалось прорваться. По мере того как бушевала война, шансы Тегерана на успех росли, что привело к одному из самых серьезных разрушений, которые Израиль видел за последние десятилетия.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран выпустил более 500 баллистических ракет большой дальности, и им удалось перехватить около 86% из них — при этом 36 иранских ракет поразили населенные пункты.
Крупным городам, таким как Тель-Авив, был нанесен значительный ущерб, были разрушены целые жилые дома, нанесены удары по важным военным объектам, были выведены из строя части электросетей, погибло 29 человек. В конце июня налоговое управление Израиля подсчитало, что война обойдется стране по меньшей мере в 1,8 миллиарда долларов ущерба, но, поскольку иски еще не поданы, ожидалось, что эта цифра возрастет.
Анализ, проведенный базирующимся в Вашингтоне аналитическим центром Еврейского института национальной безопасности Америки (JINSA), показал, что THAAD — наряду с израильскими ракетами-перехватчиками Arrow-2 и Arrow-3 — сбили 201 из 574 иранских ракет, 57 из которых попали в населенные районы. По оценкам доклада, на американскую систему THAAD приходится почти половина всех перехватов, что указывает на недостаточность израильских запасов ракет-перехватчиков Arrow. Израильская система «Железный купол» была разработана для отражения ракет меньшей дальности, чем те, которые запускаются Ираном.
«Израсходовав значительную часть имеющихся у них ракет-перехватчиков, Соединенные Штаты и Израиль столкнулись с настоятельной необходимостью пополнить запасы и резко увеличить объемы производства», — утверждает Ари Чикурель, автор доклада, подсчитав, что для пополнения запасов при нынешних темпах производства потребуется от трех до восьми лет.
Согласно данным, собранным JINSA, по мере продолжения войны количество перехватов снижалось. Только 8% иранских ракет преодолевали оборонительные сооружения в первую неделю войны. Во второй половине конфликта этот показатель удвоился до 16% и в конечном итоге достиг 25% в последний день войны перед прекращением огня.
Аналитики говорят, что у этой тенденции есть несколько возможных причин, в том числе смещение внимания Ирана с военных целей на населенные городские районы, где перехват менее эффективен. По ходу войны Иран также выпускал более совершенные ракеты.
«Иран все чаще использует более совершенные системы, — говорит Мора Дейч, руководитель центра анализа данных Израильского института исследований национальной безопасности (INSS). — К ним относятся более новые ракеты с несколькими боеголовками или ложными целями, которые по отдельности могут нанести меньший ущерб, но могут подавлять и перегружать системы противовоздушной обороны».
Дейч также предполагает, что Израиль, возможно, намеренно снизил уровень перехвата. «Политика Израиля в области противовоздушной обороны, возможно, со временем эволюционировала, чтобы приспособиться к длительному взаимодействию с Ираном, — сказал Дейч. — То, что выглядит как снижение эффективности перехвата, на самом деле может отражать намеренный сдвиг в стратегии, а не технологический недостаток».
Тем не менее аналитики по противоракетной обороне говорят, что они видели явные признаки истощения средств противовоздушной обороны. «Наличие батареи THAAD, в первую очередь, говорит о том, что у израильтян нет сверхглубокого хранилища для ракет-перехватчиков», — отмечает Сэм Лэйр, научный сотрудник Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина (CNS).
Лэйр опубликовал анализ ракет-перехватчиков, которые были видны на серии видеороликов в социальных сетях, снятых иорданским фотографом Заидом Аббади со своей крыши в пригороде Аммана, когда ракеты пролетали над головой. Эксперт насчитал 39 THAAD среди 82 современных перехватчиков в выборке, которая состояла из эпизодических ночных записей.
По мнению экспертов, проблема для США особенно остро стоит в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай пытается держать военно-морской флот США на расстоянии вытянутой руки.
«С узко военной точки зрения, китайцы являются абсолютными победителями в том, что за последние почти два года на Ближнем Востоке США потратили довольно значительные средства, которые американской оборонно-промышленной базе будет довольно сложно заменить», — считает аналитик Сидхарт Каушал.
Бывшие чиновники министерства обороны заявили, что сокращение оборонительных возможностей в Индо-Тихоокеанском регионе вызывает растущую обеспокоенность у бывшей администрации президента Джо Байдена, поскольку они использовали американские арсеналы для борьбы с йеменскими повстанцами-хуситами.
«Не дай бог, например, разразится конфликт в Тихом океане, тогда это действительно окажет огромное давление на наш ракетный потенциал и способность наших вооруженных сил иметь боеприпасы, необходимые для поддержания боеготовности», — сказал один бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны в администрации Байдена, непосредственно знакомый с кампанией США против хуситов.