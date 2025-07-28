США уже израсходовали четверть своих высококлассных ракет-перехватчиков

По данным производителя Lockheed Martin, в мире насчитывается девять активных батарей THAAD. По данным Исследовательской службы Конгресса, вооруженные силы США располагают семью такими установками и планируют ввести в действие восьмую к 2025 году. Данные, доступные в 2019 году, показали, что пять американских систем THAAD были размещены на базах в Техасе, одна на Гуаме и одна в Южной Корее; к прошлому году Пентагон перебросил две из этих батарей на Ближний Восток для защиты Израиля. Две другие были доставлены в Объединенные Арабские Эмираты и использовались для перехвата баллистических ракет боевиков-хуситов.