Временный поверенный: диалог Беларуси и США продолжается

МИНСК, 28 июл — Sputnik. В отношениях между Беларусью и США нет послов не по вине Минска, заявил журналистам временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik.
«На данном этапе мы ведем диалог с американской администрацией. Необходимые контакты установлены, поддерживаются. Возникающие вопросы находят свое решение», — сказал дипломат.
Кроме того, он пояснил, что вопрос о том, появится ли в Минске временный поверенный в делах США, пока не стоит на повестке дня.
Шидловский подчеркнул, что в целом необходимые контакты в Штатах найдены, и они развиваются. Белорусское посольство ведет и диалог с американскими общественными организациями, гуманитарным сообществом, и экспертами.
«Наблюдается определенный интерес (…) Но дипломатия любит тишину, поэтому на данном этапе больше сказать не могу», — прокомментировал ситуацию дипломат.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июня этого года провел встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом.
В пресс-службе белорусского лидера рассказали, что в ходе шестичасового общения поднимались вопросы международной, региональной тематики, а также двусторонних отношений.
По итогам встречи, президент Беларуси помиловал 14 человек. Среди которых были и иностранные граждане. Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт сообщила, что это было сделано по просьбе американского президента Дональда Трампа и исходя из соображений гуманности.