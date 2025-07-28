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Временный поверенный: диалог Беларуси и США продолжается

Глава белорусского дипломатического учреждения в Штатах оценил, как развиваются отношения двух стран.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 июл — Sputnik. В отношениях между Беларусью и США нет послов не по вине Минска, заявил журналистам временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik.

«На данном этапе мы ведем диалог с американской администрацией. Необходимые контакты установлены, поддерживаются. Возникающие вопросы находят свое решение», — сказал дипломат.

Кроме того, он пояснил, что вопрос о том, появится ли в Минске временный поверенный в делах США, пока не стоит на повестке дня.

Шидловский подчеркнул, что в целом необходимые контакты в Штатах найдены, и они развиваются. Белорусское посольство ведет и диалог с американскими общественными организациями, гуманитарным сообществом, и экспертами.

«Наблюдается определенный интерес (…) Но дипломатия любит тишину, поэтому на данном этапе больше сказать не могу», — прокомментировал ситуацию дипломат.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июня этого года провел встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом.

В пресс-службе белорусского лидера рассказали, что в ходе шестичасового общения поднимались вопросы международной, региональной тематики, а также двусторонних отношений.

По итогам встречи, президент Беларуси помиловал 14 человек. Среди которых были и иностранные граждане. Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт сообщила, что это было сделано по просьбе американского президента Дональда Трампа и исходя из соображений гуманности.

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