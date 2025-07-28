Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранцев разворачивают в аэропорту Кишинева и без объяснения депортируют домой: На сей раз под раздачу властей попали философы и художники из Турции и американский активист

Американский консервативный активист Брайан Браун не понимает, о каком курсе евроинтеграции и европейских ценностях говорит молдавская власть.

Источник: Комсомольская правда

О дискриминации против турецких граждан в аэропорту Кишинева пишет туристическое издание.

Сообщается, что в аэропорту запретили въезд в Молдову группе турецких граждан, хотя у них были бронирования отелей, обратные билеты и медицинские страховки.

Среди турков, которых без объяснений удерживали в транзитной зоне 24 часа, а затем депортировали молдавские власти — художник, основатель арт-галереи и два автора философских книг, пишет издание.

Американскому консервативному активисту Брайану Брауну, посещавшему Молдову несколько лет назад, тоже запретили въезд и развернули в аэропорту Кишинева.

Он уже обратился к вице-президенту США Джеймсу Вэнсу, а также заметил, что не понимает о каком курсе евроинтеграции и европейских ценностях говорит молдавская власть.

Тем временем, организаторы конференции консерваторов MEGA, которых 24 часа удерживали в аэропорту Кишинева, а затем депортировали, призвали ЕС дать оценку диктаторским действиям властей Молдовы.

Издевательство в аэропорту общественники оценивают, как «преднамеренный политический акт цензуры и унижения выборного европейского чиновника».

Причины депортации, на которые сослались власти Молдовы, участники международной конференции назвали «расплывчатыми и оскорбительными».

Организаторы MEGA обратились к Европарламенту, Еврокомиссии и Службы внешних действий ЕС с призывом потребовать официальные объяснения от Кишинева.