О дискриминации против турецких граждан в аэропорту Кишинева пишет туристическое издание.
Сообщается, что в аэропорту запретили въезд в Молдову группе турецких граждан, хотя у них были бронирования отелей, обратные билеты и медицинские страховки.
Среди турков, которых без объяснений удерживали в транзитной зоне 24 часа, а затем депортировали молдавские власти — художник, основатель арт-галереи и два автора философских книг, пишет издание.
Американскому консервативному активисту Брайану Брауну, посещавшему Молдову несколько лет назад, тоже запретили въезд и развернули в аэропорту Кишинева.
Он уже обратился к вице-президенту США Джеймсу Вэнсу, а также заметил, что не понимает о каком курсе евроинтеграции и европейских ценностях говорит молдавская власть.
Тем временем, организаторы конференции консерваторов MEGA, которых 24 часа удерживали в аэропорту Кишинева, а затем депортировали, призвали ЕС дать оценку диктаторским действиям властей Молдовы.
Издевательство в аэропорту общественники оценивают, как «преднамеренный политический акт цензуры и унижения выборного европейского чиновника».
Причины депортации, на которые сослались власти Молдовы, участники международной конференции назвали «расплывчатыми и оскорбительными».
Организаторы MEGA обратились к Европарламенту, Еврокомиссии и Службы внешних действий ЕС с призывом потребовать официальные объяснения от Кишинева.