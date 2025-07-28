Суд вернул в собственность государства земли Минобороны во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к 32 ответчикам о возвращении в собственность РФ объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в бухте Улисс во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы суда.
Иск был подан 23 апреля 2025 года в интересах РФ в лице Минобороны. В числе ответчиков — местные компании и ИП во Владивостоке, власти города, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество и московское ОАО «Федеральный Центр Логистики», которое занимается управлением недвижимостью. Суд арестовал более 60 участков и зданий, указанных в иске. В мае прошло предварительное судебное заседание.
«Арбитражный суд… полностью удовлетворил исковые требования заместителя Генерального прокурора Российской Федерации… к группе физических и юридических лиц о признании недействительным распоряжения об изъятии федерального имущества из оперативного управления “1976 Отделение Морской Инженерной службы” в части отдельного пункта перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны России, находящегося в Приморском крае, о признании недействительными сделок… и о применении последствий недействительности ничтожных сделок», — сказал собеседник агентства.
Суд также обязал ответчиков возвратить спорные объекты недвижимости в собственность РФ.
Сообщается, что решение подлежит немедленному исполнению. У сторон есть месяц на обжалование решения суда в апелляционном порядке.
В бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота, находится крупная частная катерная стоянка. Власти Владивостока в марте сообщали, что нужно до 1 мая вывезти маломерные суда с побережья бухты Улисс «в связи с использованием Тихоокеанским флотом акватории, побережья бухты Улисс и необходимости обеспечения безопасности навигации военных кораблей».
Ранее в Арбитражный суд Приморья были поданы еще два иска ГП к ряду ответчиков в Приморье, в числе которых поставщик нефтепродуктов «Нико-Ойл ДВ» (Niko Group). Оба касаются возвращения государству участков и зданий из перечня объектов высвобождаемого военного имущества во Владивостоке на улицах Бархатная и Катерная — в бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота. В рамках одного из них ГП просит взыскать с «Нико-Ойл ДВ» в пользу РФ ущерб в размере почти 464 миллионов рублей.