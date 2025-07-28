Суд вернул в собственность государства земли Минобороны во Владивостоке

Ранее в Арбитражный суд Приморья были поданы еще два иска ГП к ряду ответчиков в Приморье, в числе которых поставщик нефтепродуктов «Нико-Ойл ДВ» (Niko Group). Оба касаются возвращения государству участков и зданий из перечня объектов высвобождаемого военного имущества во Владивостоке на улицах Бархатная и Катерная — в бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота. В рамках одного из них ГП просит взыскать с «Нико-Ойл ДВ» в пользу РФ ущерб в размере почти 464 миллионов рублей.