Временный поверенный сказал о взаимной аккредитации послов Беларуси и США

Дипломат, отвечая на вопрос, касающийся возможности взаимной аккредитации послов, сказал, что пока белорусская сторона ведет диалог с американской администрацией, необходимые контакты были установлены и поддерживаются, но указанная тема пока не находится в повестке дня.