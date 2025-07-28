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Временный поверенный сказал о взаимной аккредитации послов Беларуси и США

Временный поверенный сказал о диалоге Беларуси и США.

Источник: Комсомольская правда

Временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский сказал о взаимной аккредитации послов Беларуси и США, передает БелТА.

— Наш диалог с американской стороной продолжается, необходимые контакты найдены, они развиваются, — акцентировал внимание Шидловский.

Временный поверенный уточнил, что посольство также ведет диалог с американским экспертным сообществом, общественными организациями, гуманитарным сообществом. Он подчеркнул, что есть определенный интерес к Беларуси.

— Но дипломатия любит тишину, поэтому на данном этапе больше сказать не могу, — отметил Павел Шидловский.

Дипломат, отвечая на вопрос, касающийся возможности взаимной аккредитации послов, сказал, что пока белорусская сторона ведет диалог с американской администрацией, необходимые контакты были установлены и поддерживаются, но указанная тема пока не находится в повестке дня.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июня 2025 года встретился в Минске со спецпосланником президента США Китом Келлогом: «Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом».

Тем временем глава МИД Максим Рыженков сказал, что у президента Беларуси Александра Лукашенко есть приглашения посетить больше полмира.

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