В России ответили на планы Австрии по вступлению в НАТО

Новиков напомнил, что за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине Москва выступила с предложением о проведении переговоров со странами НАТО, в ходе которых стороны могли бы составить план разрядки напряженности в отношениях и отвода войск альянса от российской территории. Парламентарий считает, что присоединение Австрии к блоку автоматически включит ее в перечень враждебных России государств. По мнению депутат, вступелние Австрии в НАТО — ход, который негативно скажется на безопасности Вены, поэтому «логика австрийских политиков выглядит абсолютно искаженной».