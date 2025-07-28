В России ответили на планы Австрии по вступлению в НАТО

По поводу намерения Австрии вступить в НАТО высказался сенатор Григорий Карасин. Политик считает, что обсуждение темы вступления в НАТО в австрийском правительстве — тревожный сигнал.
«Это ещё раз доказывает, что милитаризация Европы с подачи Лондона, Брюсселя и Парижа продолжает набирать обороты», — приводит слова сенатора «Лента.ру».
Карасин акцентировал внимание на том, что пока инициативы политиков не поддерживаются рядовыми гражданами Австрии, но уточнил, что в других странах Европы протесты населения не стали поводом для НАТО-центристов отказаться от присоединения к альянсу.
Политик спрогнозировал, что в Австрии будет организована кампания по убеждению жителей — в СМИ и соцсетях выйдет ряд публикаций с аргументами в пользу вступления в НАТО. «Системная медийная обработка австрийских граждан будет продолжена. Будем внимательно за этим следить», — написал Карасин.
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру» назвал заявление Беате Майнл-Райзингер нелогичным. По мнению парламентария, статус постоянного нейтралитета Австрии, который запрещает стране вступать в военные союзы и размещать на своей территории военный контингент других государств, является преимуществом.
Новиков подчеркнул, что именно нейтралитет является гарантом безопасности для Австрии, а кроме того, позволяет экономить на военных тратах и ориентировать бюджет на социальные нужды. По словам депутата, утверждения министра иностранных дел Австрии о том, что Россия угрожает безопасности страны, «забавны».
Россия в принципе не рассматривает Австрию как какого-то оппонента или враждебную сторону, с тем чтобы дальше, исходя из этого, планировать свою конкретную деятельность.
Парламентарий отметил, что НАТО, куда планирует вступить Австрия, как раз рассматривается Кремлем как враждебный блок.
Новиков напомнил, что за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине Москва выступила с предложением о проведении переговоров со странами НАТО, в ходе которых стороны могли бы составить план разрядки напряженности в отношениях и отвода войск альянса от российской территории. Парламентарий считает, что присоединение Австрии к блоку автоматически включит ее в перечень враждебных России государств. По мнению депутат, вступелние Австрии в НАТО — ход, который негативно скажется на безопасности Вены, поэтому «логика австрийских политиков выглядит абсолютно искаженной».
Беате Майнл-Райзингер ранее заявила, что дискуссии на тему вступления Австрии в НАТО необходимы, так как статус нейтралитета не сможет обеспечить защиту страны на фоне ситуации в мире и агрессии России. По мнению главы МИД Австрии, в сегодняшних реалиях государство должно направлять инвестиции в оборону, чтобы обеспечить безопасность граждан.