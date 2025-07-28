Жители Иркутска могут проголосовать через приложение «Мобильный Избиратель»

С 28 июля жители Иркутской области могут подать заявление для голосования на выборах губернатора вне места своей регистрации. Оформить запрос можно через портал Госуслуг, в МФЦ или территориальной избирательной комиссии до 8 сентября включительно. С 3 сентября такие заявления будут принимать во всех участковых комиссиях региона. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Избиркома Иркутской области.
Программа «Мобильный избиратель» позволяет проголосовать на любом удобном избирательном участке в пределах Иркутской области. Голосование пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября 2025 года.
Эта система особенно актуальна для тех, кто в дни выборов будет находиться в другом населенном пункте региона. Для участия необходимо заранее подать соответствующее заявление, подтвердив таким образом свое намерение проголосовать вне места постоянной регистрации.