Жители Иркутска могут проголосовать через приложение «Мобильный Избиратель»

С 28 июля жители Иркутской области могут подать заявление для голосования на выборах губернатора вне места своей регистрации. Оформить запрос можно через портал Госуслуг, в МФЦ или территориальной избирательной комиссии до 8 сентября включительно. С 3 сентября такие заявления будут принимать во всех участковых комиссиях региона. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Избиркома Иркутской области.