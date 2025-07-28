Андрей Бочаров пожал руки волгоградским хлеборобам и вновь сел за руль комбайна

— Волгоградская область сегодня вносит очень существенный вклад в продовольственную безопасность нашей страны. Во многих регионах, где традиционно сильны зерновые культуры, сегодня будет снижен объем производимой продукции. А Волгоградская область, несмотря на все сложности осени 2024 года, зимы 2024−2025 показывает устойчивый и очень достойный результат. В ходе посевной было много рисков, опасений, но сегодня мы должны сказать, что решения, которые приняли по подкормке, проведению агротехнических мероприятий, оказались правильными, — подчеркнул Андрей Бочаров.