Медведев заявил об «антироссийском характере» торговой сделки США и ЕС

США и ЕС объявили о соглашении после встречи президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии 27 июля. Оно предусматривает, что базовая ставка пошлин составит 15%, а не обещанные ранее Трампом 30%. Страны ЕС инвестируют в американскую экономику $600 млрд в ближайшие три года, а также закупят у США энергоносители на $750 млрд и откажутся от топлива из России.