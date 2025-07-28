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Медведев заявил об «антироссийском характере» торговой сделки США и ЕС

Торговая сделка между США и ЕС выгодна Вашингтону и совершенно унизительна для европейцев, заявил Медведев. Зампред Совбеза также указал на «явно антироссийский характер» соглашения из-за запрета на поставки топлива из России.

Источник: РИА "Новости"

Достигнутое Евросоюзом (ЕС) и США торговое соглашение не только «унизительно» для европейцев, но также «носит явно антироссийский характер» из-за запрета поставок нефти и газа, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны», — написал Медведев в телеграм-канале.

США и ЕС объявили о соглашении после встречи президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии 27 июля. Оно предусматривает, что базовая ставка пошлин составит 15%, а не обещанные ранее Трампом 30%. Страны ЕС инвестируют в американскую экономику $600 млрд в ближайшие три года, а также закупят у США энергоносители на $750 млрд и откажутся от топлива из России.

Медведев перечислил три фактора сделки, которые, по его мнению, говорят о том, что «Трамп размазал Европу». Во-первых, соглашение обнуляет пошлины для американских товаров, а значит лишает европейский рынок защиты. Кроме того, сделка создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей. В качестве третьего фактора несостоятельности сделки Медведев обозначил перенаправление мощного потока инвестиций из Европы в США.

Вместе с тем Медведев признал, что предусмотренный в рамках сделки отказ стран Евросоюза от топлива из России — «для Трампа это в основном бизнес». Однако согласие Европы на это условие говорит о «неонацистской идеологии, которая бьет по благосостоянию собственных граждан», считает зампред Совбеза.

Согласно прогнозам Кильского института мировой экономики, одного из крупнейших в Германии, больше всего от заключенного соглашения пострадает именно Берлин. Германия является лидером по экспорту автомобилей, на которые в рамках соглашения с США будет применяться тариф 15%. Экономисты рассчитали, что падение немецкого производства из-за сделки может достигнуть 15%. В целом в Евросоюзе этот показатель может достичь 11%.

Трамп и фон дер Ляйен согласовали документ менее чем за неделю до крайнего срока вступления в силу обещанных американским президентом в апреле 30-процентных тарифов для европейских товаров. В ответ на это в Брюсселе подготовили встречные ограничения, которые должны были затронуть минимум треть американских поставок.

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