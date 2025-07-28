Глеб Никитин возглавил региональный штаб по демографической и семейной политике

«В Нижегородской области мы формируем семейноцентричный подход в принятии управленческих решений. Все региональные органы власти, организации и институты перестраивают свою работу так, чтобы семьи и дети были постоянно окружены заботой и вниманием, могли быстро и легко получить необходимую поддержку в любых жизненных ситуациях! Уже сейчас, в самом начале регионального Пятилетия семьи, вводим целый комплекс мер поддержки семей с детьми — на реализацию этих инициатив выделяем беспрецедентный объем финансирования!» — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.