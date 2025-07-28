Герой России, освобождавший Суджу, получит назначение в правительстве Приморья

Член Избирательной комиссии Приморского края (ИК ПК) от «Справедливой России — За правду», Герой России, четырежды кавалер ордена Мужества, командир роты добровольческого отряда «БАРС-25» Артур Потапов получит пост в правительстве региона. Как участник президентской программы «Время героев» он проходит стажировку в приморском «белом доме». Губернатор Олег Кожемяко вручил ему в понедельник, 28 июля, знак отличия «Герой Приморья». Артур Потапов с первых дней оказался на СВО и участвовал во многих судьбоносных операциях, в частности, в освобождении Суджи, сообщает ИА PrimaMedia.
«С первого дня по призыву сердца и души находился в зоне СВО. Сейчас по программе “Время героев” будет проходить у нас стажировку. Прошу оказывать всемерную поддержку по тем вопросам, которыми он будет у нас заниматься. Мы по праву гордимся такими людьми. Поэтому равняемся на них. Это наш поистине “золотой фонд”, — сказал Кожемяко на заседании с участием членов правительства региона.
Артур Потапов — член бюро Приморского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», член ИК ПК с правом решающего голоса. Также он возглавляет местное отделение партии в Находкинском ГО.
Является чемпионом Находки по практической стрельбе. Ветеран боевых действий. Прошел Сирию, Донбасс и СВО, где отличился в штурмовых действиях.
Четырежды кавалер ордена Мужества.
Осенью 2024 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, приморский эсер получил «Золотую звезду» Героя России.
В зоне СВО в последнее время Потапов служил в одном из спецподразделений, был командиром роты добровольческого отряда «БАРС-25» («Александр Невский»). Группа Потапова с его участием и под его руководством участвовала во многих громких и ключевых операциях: Артемовск, освобождение Суджи и др.
Отметим также, что в Приморье Артур Потапов включен в состав Общественного совета региональной программы «Герои Приморья», что подтверждает его высокий авторитет.
В начале мая на вновь созданную должность уполномоченного губернатора Приморья края по вопросам взаимодействия с участниками СВО был назначен кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Алексей Ефимов. Еще один участник президентской кадровой программы, офицер ТОФ, капитан I ранга и кавалер трех орденов Мужества Андрей Жаркин в июле приступил к стажировке в правительстве Приморья.