Герой России, освобождавший Суджу, получит назначение в правительстве Приморья

«С первого дня по призыву сердца и души находился в зоне СВО. Сейчас по программе “Время героев” будет проходить у нас стажировку. Прошу оказывать всемерную поддержку по тем вопросам, которыми он будет у нас заниматься. Мы по праву гордимся такими людьми. Поэтому равняемся на них. Это наш поистине “золотой фонд”, — сказал Кожемяко на заседании с участием членов правительства региона.