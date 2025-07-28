NYT: ФРГ и ЕС в целом понесут большие потери из-за заключенной сделки с Трампом

27 июля ЕС и США заключили торговую сделку, согласно которой Вашингтон введет пошлины на европейские товары в размере 15%, а Брюссель откроет рынки для американского экспорта с нулевой ставкой. Президент США Дональд Трамп называл соглашение «крупнейшим из всех». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оно поможет сбалансировать торговые отношение ЕС и США, а также позволит Европе отказаться от российских нефти и газа. Эксперты, впрочем, оценивают соглашение более скептично: они считают, что сделка навредит европейской экономике. Подробности — в материале «Газеты.Ru».