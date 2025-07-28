На выборы в городскую думу 2025 Самары выдвинулись несколько однофамильцев

С 12 по 14 сентября в Самаре состоятся первые за последние 15 лет прямые выборы депутатов городской думы.
Жителям предстоит определить 37 народных представителей, которые будут избраны по одномандатным округам.
Интерес к избирательной кампании высок: по данным облизбиркома, на депутатские кресла претендуют более 130 человек.
Среди зарегистрированных участников много однофамильцев. Например, сразу три кандидата с фамилией Романов. Данила Романов, представляющий ЛДПР, участвует в гонке по округу № 30. Оксана Романова, выдвинутая КПРФ, баллотируется по округу № 16, а Юлия Романова, кандидат от партии «Новые люди», — по округу № 17.
Кроме того, в списке значатся два Антона Родионова. Один из них представляет ЛДПР в округе № 9, второй выдвинут партией «Единая Россия» по округу № 10.
В числе кандидатов встречаются и другие однофамильцы — Никоноровы, Белоглазовы, Храмовы и другие.
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