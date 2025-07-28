Лукашенко сообщил о телефонном разговоре с Путиным

МИНСК, 28 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что накануне пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, передает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
«Первый (Лукашенко — ред.) вчера говорил с (президентом России Владимиром — ред.) Путиным по телефону», — говорится в сообщении.
Отмечается, что о телефонном разговоре перед встречей в Минске с губернатором Тюменской области Александром Моором сообщил сам белорусский президент послу России в Белоруссии Борису Грызлову, передав ему «привет от Путина».