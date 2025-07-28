Экс-премьер Молдавии заявил о катастрофе в аграрном секторе

«Забастовка фермеров в Штефан-Водэ — это не просто протест. Это отчаянный крик тех, кто работает на земле и был полностью брошен государством. Люди больше не просят поддержки. Они требуют выживания. Последствия засухи катастрофичны: только за последний год более 35 000 человек покинули аграрный сектор. Число занятых в сельском хозяйстве сократилось с 185 300 в 2023 году до 149 500 в первом квартале 2025 года. Правительство Речана объявляет чрезвычайное положение только там, где есть политические интересы. А для фермеров? Никаких шагов. Они не приносят политической выгоды, поэтому их просто игнорируют», — написал Филат в своем Telegram-канале.