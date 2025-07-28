Китай отреагировал на украинские санкции

Ранее стало известно, что Украина распространила 18 пакетов санкций ЕС на компании и граждан из России, Китая, Ирана и ряда других стран. Среди мер воздействия — блокировка активов на территории Украины, отзыв лицензий, запрет на официальные визиты, передачу объектов интеллектуальной собственности, а также расторжение торговых соглашений, приостановка культурных и научных обменов и лишение украинских государственных наград.