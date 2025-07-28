СГЭУ и «Молодая Гвардия Единой России» заключили соглашение о сотрудничестве

Самарский государственный экономический университет и «Молодая Гвардия Единой России» заключили соглашение о стратегическом партнёрстве.
Стороны будут развивать молодёжные проекты, поддерживать волонтёров и патриотические инициативы.
Планируются совместные образовательные программы, просветительские мероприятия и проекты для профессионального развития студентов.
Ранее мы писали, что МГЕР откроет отделения на ПАО «ОДК-Кузнецов» и ведущих вузах и ссузах города.
А также напомним, что в Самарской области нашли 44 тысячи торговых точек с оборотом 1,2 трлн рублей.
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