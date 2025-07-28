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СГЭУ и «Молодая Гвардия Единой России» заключили соглашение о сотрудничестве

Самарский государственный экономический университет и «Молодая Гвардия Единой России» заключили соглашение о стратегическом партнёрстве.

Самарский государственный экономический университет и «Молодая Гвардия Единой России» заключили соглашение о стратегическом партнёрстве.

Стороны будут развивать молодёжные проекты, поддерживать волонтёров и патриотические инициативы.

Планируются совместные образовательные программы, просветительские мероприятия и проекты для профессионального развития студентов.

Ранее мы писали, что МГЕР откроет отделения на ПАО «ОДК-Кузнецов» и ведущих вузах и ссузах города.

А также напомним, что в Самарской области нашли 44 тысячи торговых точек с оборотом 1,2 трлн рублей.

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