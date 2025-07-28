Лукашенко рассчитывает добывать больше углеводородов в Беларуси

«Мне хотелось бы получить экспертную оценку специалистов по поводу перспектив добычи углеводородного сырья в Беларуси. Я как-то не могу поверить, что мы, добывая в советские времена до восьми миллионов тонн нефти, скатились до двух», — сказал Лукашенко.