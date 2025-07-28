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Лукашенко рассчитывает добывать больше углеводородов в Беларуси

В Беларуси с визитом находится делегация Тюменской области во главе губернатором Александром Моором.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Тюменской областью и ждет независимых экспертов для определения перспективности новых мест добычи нефти, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором, передает корреспондент Sputnik.

«Мне хотелось бы получить экспертную оценку специалистов по поводу перспектив добычи углеводородного сырья в Беларуси. Я как-то не могу поверить, что мы, добывая в советские времена до восьми миллионов тонн нефти, скатились до двух», — сказал Лукашенко.

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