Лукашенко рассчитывает добывать больше углеводородов в Беларуси

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Тюменской областью и ждет независимых экспертов для определения перспективности новых мест добычи нефти, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором, передает корреспондент Sputnik.
«Мне хотелось бы получить экспертную оценку специалистов по поводу перспектив добычи углеводородного сырья в Беларуси. Я как-то не могу поверить, что мы, добывая в советские времена до восьми миллионов тонн нефти, скатились до двух», — сказал Лукашенко.