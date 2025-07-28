Трех акимов наказали в СКО

В первом случае причиной для вынесения частного определения послужило нерассмотрение письменной жалобы акимом района. Был подан иск о признании незаконным отказа в согласовании эскизного проекта на строительство придорожного кафе. Вместо рассмотрения поступившей жалобы на действия отдела строительства аким района направил жалобу для рассмотрения в тот же орган, чьи действия обжалуются.