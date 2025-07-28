Лавров: Запад хочет прекращения огня, чтобы дать Киеву передышку

«Сейчас [на Западе] от нас требуют немедленно прекратить огонь и оставить все как есть, чтобы они опять своим клиентам в Киеве выиграли передышку и продолжали их накачивать [оружием]. То, что европейцы всерьез хотят нанести нам поражение, это, по-моему, подтверждается каждый день», — подчеркнул министр.