Лавров: Запад хочет прекращения огня, чтобы дать Киеву передышку

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Западные страны требуют от России немедленного прекращения огня, чтобы выиграть для Украины время, дать ей передышку и накачать оружием. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме «Территория смыслов».
«Сейчас [на Западе] от нас требуют немедленно прекратить огонь и оставить все как есть, чтобы они опять своим клиентам в Киеве выиграли передышку и продолжали их накачивать [оружием]. То, что европейцы всерьез хотят нанести нам поражение, это, по-моему, подтверждается каждый день», — подчеркнул министр.
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