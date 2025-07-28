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МИД Австрии: Трамп фактически исключил членство Украины в НАТО

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью Die Welt заявила, что американский президент Дональд Трамп фактически передал Путину «на блюдечке с голубой каемочкой» Крым и некоторые украинские территории.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО», — цитируют австрийского министра «Ведомости».

Ранее спецпредставитель США по ближневосточному урегулированию Стивен Уиткофф в интервью Fox News рассказал, что для Трампа будет большим политическим успехом, если украинский конфликт завершится к окончанию его президентского срока, то есть к 2029 году.

На минувшей неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нормализация российско-украинских отношений возможна только после полного завершения конфликта. Он отметил, что Россия всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование, однако все предложения Москвы отвергались Киевом и западными странами.

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