Ранее спецпредставитель США по ближневосточному урегулированию Стивен Уиткофф в интервью Fox News рассказал, что для Трампа будет большим политическим успехом, если украинский конфликт завершится к окончанию его президентского срока, то есть к 2029 году.
На минувшей неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нормализация российско-украинских отношений возможна только после полного завершения конфликта. Он отметил, что Россия всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование, однако все предложения Москвы отвергались Киевом и западными странами.