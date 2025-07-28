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Сын экс-министра Юрия Ильина покинул высокий пост

Сын экс-министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина покинул пост председателя правления ТОО «KMG PetroChem». Место Игоря Ильина занял Диаз Диянов, передает NUR.KZ.

Источник: Соцсети

Как сообщается в официальном Telegram-канале «КазМунайГаза», председателем правления ТОО «KMG PetroChem» назначен Диаз Диянов. Нового руководителя коллективу компании представил заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Дастан Абдулгафаров.

Диянов Диаз Мухтарович родился в 1983 году в Акмолинской области. В разные годы работал в АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері», АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг», АО НК «КазМунайГаз», ТОО «АНПЗ» и ТОО «KPI Inc.».

Обладает более чем 20-летним профессиональным опытом, 15 из которых — в системе АО НК «КазМунайГаз». До назначения занимал должность заместителя председателя правления по развитию бизнеса ТОО «KMG PetroChem».