Сын экс-министра Юрия Ильина покинул высокий пост

Диянов Диаз Мухтарович родился в 1983 году в Акмолинской области. В разные годы работал в АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері», АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг», АО НК «КазМунайГаз», ТОО «АНПЗ» и ТОО «KPI Inc.».