МО Литвы: Вильнюс разместит у границы с Белоруссией дополнительные средства ПВО

«Видим тенденцию, поэтому планируем дислоцировать у границы с Белоруссией дополнительные средства ПВО», — цитирует его ТАСС.
Заявление Вайкшнораса связано с появившимися 28 июля сообщениями о замеченном БПЛА над Вильнюсом на высоте 200 м, который влетел на территорию страны якобы из Белоруссии.
В начале июля в Литве упал самодельный летательный аппарат, принятый за беспилотник Shahed.
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