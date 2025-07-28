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МО Литвы: Вильнюс разместит у границы с Белоруссией дополнительные средства ПВО

Литва намерена разместить у границ с Белоруссией дополнительные средства противовоздушной обороны, заявил командующий литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас.

Источник: Reuters

«Видим тенденцию, поэтому планируем дислоцировать у границы с Белоруссией дополнительные средства ПВО», — цитирует его ТАСС.

Заявление Вайкшнораса связано с появившимися 28 июля сообщениями о замеченном БПЛА над Вильнюсом на высоте 200 м, который влетел на территорию страны якобы из Белоруссии.

В начале июля в Литве упал самодельный летательный аппарат, принятый за беспилотник Shahed.

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