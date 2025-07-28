Лавров назвал главное отличие Трампа от европейских лидеров

«Президент Трамп — прагматик, он не хочет никаких войн. В отличие от своего предшественника, господина [Джо] Байдена, а также в отличие от нынешних европейских лидеров, всяких там Урсул фон дер Ляйен, Стармеров и Макронов, он остается открыт к диалогу», — отметил дипломат.