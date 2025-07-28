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Лавров назвал главное отличие Трампа от европейских лидеров

Президент США Дональд Трамп прагматичный человек, не стремящийся к развязыванию войн, поскольку всегда открыт к диалогу. Такое отличие американского лидера от европейских элит назвал глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

Источник: Reuters

«Президент Трамп — прагматик, он не хочет никаких войн. В отличие от своего предшественника, господина [Джо] Байдена, а также в отличие от нынешних европейских лидеров, всяких там Урсул фон дер Ляйен, Стармеров и Макронов, он остается открыт к диалогу», — отметил дипломат.

Лавров подчеркнул, что даже во время холодной войны контакты между странами развивались, что позволяло противостоящим сторонам «лучше понимать намерения друг друга» и не допустить развязывания крупного военного конфликта.

20 января Трамп заявил о намерении стать «миротворцем и объединителем» в ходе своего второго президентского срока. Он также пообещал закончить войны, в которые США не вступали, и построить сильнейшую армию в мире.

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