Назначен заместитель акима Кызылординской области

Шермаганбет Мейрамбек Зинабдинович назначен на должность заместителя акима области. Ранее он был акимом Казалинского района Кызылординской области. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.