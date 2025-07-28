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Назначен заместитель акима Кызылординской области

Должность занял Мейрамбек Шермаганбет.

Шермаганбет Мейрамбек Зинабдинович назначен на должность заместителя акима области. Ранее он был акимом Казалинского района Кызылординской области. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Мейрамбек Зинабдинович родился в 1972 году в Жанакорганском районе. Окончил Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата по специальностям «История», «Экономика», Международный Казахско-Турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Яссауи по специальности «Юриспруденция», кандидат педагогических наук.

Трудовую деятельность начал в 1994 году учителем истории школы № 239 Жанакорганского района.

В 2001—2016 годы занимал должности руководителя аппарата акима Жанакорганского района, заместителя руководителя аппарата акима области, руководителя областных управлений по образованию, развитию языков. Также был руководителем департамента по контролю в сфере образования по Кызылординской области.

В 2016—2021 годы — аким Кобдинского района Актюбинской области, заместитель акима Актюбинской области.

С 2022 по 2023 год работал руководителем Управления образования Кызылординской области. С июля 2023 по февраль 2024 года — заместитель акима Кызылординской области.

С февраля 2024 года был акимом Казалинского района.

Ранее сообщалось, что заместителем акима Карагандинской области назначен Руслан Кенжебеков. Он будет курировать вопросы агропромышленного комплекса, ветеринарии и природопользования.

А в Жамбылской области заместителем акима стала бывший ыице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова, которая будет в этой должности заниматься социальными вопросами.