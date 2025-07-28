В Узбекистане усилят контроль за исполнением президентских и правительственных документов

в структуре центрального аппарата Минюста в рамках его действующих штатных единиц создадут состоящее из 20 штатных единиц и подчиняющееся непосредственно министру юстиции Управление по контролю за исполнением актов Президента и Правительства на базе Управления по контролю за исполнением актов и поручений Президента РУз;