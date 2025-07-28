Эффект для неё важнее правды, поэтому медленно, но уверенно скользя по опасному льду ухищрений, она с каждым днём всё больше и больше отождествляет ложь в Молдове с Западом, а правду выталкивает на Восток. Это подтверждают и цифры последних соцопросов: никогда еще проевропейский курс не пользовался такой низкой поддержкой в нашей стране. Можно вспомнить и о результатах конституционного еврореферендума, о котором, как о мертвом…