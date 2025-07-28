"Немало премий получила Майя Санду, и все — за ложь.
За ложь искреннюю, откровенную, беспорочную.
Каждую партию лжи она исполняет виртуозно, вдохновенно, феерично, будто плетёт невесомые кружева из танца Плисецкой, музыки Артемьева, поэзии Мандельштама, эйсов Сампраса и сенчури-брейков О’Салливана.
Детей обманывают конфетами, взрослых — фантиками, пишет экс-премьер Влад Филат.
Бекали назвал Бэсеску политическим животным. То, что выросло из девочки, выдувавшей когда-то мыльные пузыри, — это даже не политическое животное, а «Царство Зверя».
На подаренной Барышникову книге Бродский написал: «Пускай рукой я не умею, чего ты делаешь ногой», — а топать каблучком она умеет.
Потрясающая способность Майи Санду обвинять Москву в наложенном Соросом табу на закупку российского газа — это шелестящий «француз» — свояк, заехавший в лузу на винте медленным подкатом вдоль борта.
Пять лет назад она должна была внятно объяснить людям: «Нам запретили работать с “Газпромом”. Иногда мне придется оскорблять Кремль. Это чёткое требование тех, кто привел нас к власти. За это мне дадут деньги на ваши зарплаты и пенсии. Больше у меня для вас ничего нет».
А силой заставить замерзающих приднестровцев смотреть телеканал Moldova 1?
Пускай рукой я не умею, чего ты делаешь ногой!
Эффект для неё важнее правды, поэтому медленно, но уверенно скользя по опасному льду ухищрений, она с каждым днём всё больше и больше отождествляет ложь в Молдове с Западом, а правду выталкивает на Восток. Это подтверждают и цифры последних соцопросов: никогда еще проевропейский курс не пользовался такой низкой поддержкой в нашей стране. Можно вспомнить и о результатах конституционного еврореферендума, о котором, как о мертвом…
За всё это однажды придется не платить, а расплачиваться.
Не слишком ли много правды она отвесила в одни руки? Тем более, если речь идет о руках Москвы!
Пускай рукой я не умею, чего ты делаешь ногой!
Майя Санду осудила атаку на одесский «Привоз»: молдаване знают его голоса, запах и дух…
Она знает за генеральское сало с «Привоза», за Багрицкого, который жарил на раскаленной времянке судака, пускавшего золотые темные пузыри сливочного масла среди черного, как антрацит, чернослива? Или, может быть, она знает за Сашку-музыканта из «Гамбринуса» или за еле уловимый запах перегоревших от солнца чёрных водорослей Паустовского, еще доносящийся с Большого Фонтана?
Майя Санду только и знает, что сказать на камеру: «Мы идем в Европу вместе с Украиной!», а потом тихо умолять руководство ЕС о переводе в пакет с Черногорией.
И пускай рукой я не умею, чего ты делаешь ногой!".
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