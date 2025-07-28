Глава ДНР Пушилин сообщил о начале боев в Димитрове и Красноармейске

Издание отметило, что ключевое значение для дальнейшего развития событий на Покровском направлении будут иметь бои за фланги — за Удачное и Котлино к юго-западу от Покровска и за Родинское к северо-востоку от Мирнограда. Также многое будет зависеть от того, смогут ли ВСУ предотвратить проникновение ВС РФ в Покровск со стороны Зверево.