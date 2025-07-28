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NYT: Евросоюз готов лишить Украину части помощи из-за проблем с коррупцией

Антикоррупционная политика Владимира Зеленского может стоить Киеву части помощи со стороны его некогда верного союзника — Европейского союза — и других доноров Украины, пишет The New York Times. Также газета описала, при каком сценарии МВФ продолжит помощь Украине.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Два антикоррупционных ведомства — Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура — до недавнего времени вели расследование в отношении высокопоставленных министров в правительстве Зеленского. Хотя решение президента «поставить (эти ведомства) на колени» было отменено, оно тем не менее вызвало обвинения в кумовстве, что поставило под угрозу поддержку Киева западными странами, «финансирующими конфликт» на Украине, говорится в статье.

Европейский союз в пятницу заявил, что удержит 1,5 млрд евро (1,7 млрд долларов) из общего фонда в 4,5 млрд евро, выплата средств из которого зависит от достижения стандартов надлежащего управления в стране и который не может быть использован для военных закупок, пишет NYT.

Однако издание подчеркивает, что это решение не является окончательным и финансирование может быть восстановлено, если Украина достигнет определенных «контрольных показателей».

Европейский союз пообещал в течение трех лет направить Украине 50 млрд евро на восстановление ущерба, нанесенного боевыми действиями, и на подготовку страны к вступлению в ЕС. Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье сообщил, что Киев в июне запросил средства, несмотря на то, что не выполнил три из 16 контрольных показателей, в том числе не смог назначить судей в специализированный антикоррупционный суд.

Кроме того, до сих пор остается вакантной должность главы Бюро экономической безопасности Украины, на которую прочат руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Цивинского.

Как подчеркивает NYT, закрытие этой вакансии к четвергу является условием для того, чтобы Международный валютный фонд продолжил выделять Киеву помощь в рамках четырехлетней программы на сумму 15,6 млрд долларов, начатой в 2023 году.

Хотя Зеленский публично не прокомментировал сокращение помощи со стороны Евросоюза, это, по мнению издания, стало ударом для украинского лидера, который зависит от европейской финансовой поддержки, чтобы восполнить пробелы, образовавшиеся из-за отказа Вашингтона поддержать военные усилия Украины.

Пятничное решение Евросоюза, согласно статье, сигнализирует о новой готовности блока предостеречь правительство Зеленского от «неверной» внутренней политики и вызывает вопросы о том, не начинает ли «сиятельный нимб» вокруг Зеленского тускнеть в глазах западных спонсоров Украины. По словам Джеймса Вассертрома, американского эксперта по борьбе с коррупцией, репутация Зеленского как лидера военного времени «определенно пошатнулась» и «среди (западных) спонсоров отмечается недовольство им».

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