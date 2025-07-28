Два антикоррупционных ведомства — Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура — до недавнего времени вели расследование в отношении высокопоставленных министров в правительстве Зеленского. Хотя решение президента «поставить (эти ведомства) на колени» было отменено, оно тем не менее вызвало обвинения в кумовстве, что поставило под угрозу поддержку Киева западными странами, «финансирующими конфликт» на Украине, говорится в статье.