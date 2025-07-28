Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 28 июля: главное

В Кремле видели сообщения о якобы хакерской атаке на «Аэрофлот», считают ее тревожной и ждут разъяснений.
Хакерская угроза сохраняется для всех крупных компаний России, оказывающих услуги населению.
Украина пока не дала ответ на предложение России о создании трех рабочих групп для организации процесса обмена пленными.
Кремль не ведет предметной подготовки к встрече в сентябре в Китае Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако таких контактов нельзя исключать, если оба лидера одновременно окажутся в Пекине.
Подготовки никакой предметной к этой встрече не ведется, потому что нет никаких согласованных контактов.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна стать итогом подготовительной работы по вопросам украинского урегулирования.
Мы по-прежнему считаем, что сначала нужно проделать работу на экспертном уровне, потому что оставлять вот эту работу — сложную, черновую — президентам абсолютно нелогично.
Наработок по возможной встрече Путина и Трампа в Турции нет, пока это заявленная политическая воля Эрдогана.
Россия признательна Турции за усилия в помощи по поискам путей урегулирования ситуации на Украине.
Турция в качестве площадки нравится всем сторонам переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.
В графике Путина нет разговора с Эрдоганом, но беседу можно организовать за считанные часы.
Владимир Путин в понедельник может провести международный разговор по телефону в начале второй половины дня.
Также 28 июля Владимир Путин встретится с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым.