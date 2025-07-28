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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 28 июля: главное

В понедельник представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Кремле видели сообщения о якобы хакерской атаке на «Аэрофлот», считают ее тревожной и ждут разъяснений.

Хакерская угроза сохраняется для всех крупных компаний России, оказывающих услуги населению.

Украина пока не дала ответ на предложение России о создании трех рабочих групп для организации процесса обмена пленными.

Кремль не ведет предметной подготовки к встрече в сентябре в Китае Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако таких контактов нельзя исключать, если оба лидера одновременно окажутся в Пекине.

Подготовки никакой предметной к этой встрече не ведется, потому что нет никаких согласованных контактов.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна стать итогом подготовительной работы по вопросам украинского урегулирования.

Мы по-прежнему считаем, что сначала нужно проделать работу на экспертном уровне, потому что оставлять вот эту работу — сложную, черновую — президентам абсолютно нелогично.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Наработок по возможной встрече Путина и Трампа в Турции нет, пока это заявленная политическая воля Эрдогана.

Россия признательна Турции за усилия в помощи по поискам путей урегулирования ситуации на Украине.

Турция в качестве площадки нравится всем сторонам переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.

В графике Путина нет разговора с Эрдоганом, но беседу можно организовать за считанные часы.

Владимир Путин в понедельник может провести международный разговор по телефону в начале второй половины дня.

Также 28 июля Владимир Путин встретится с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым.

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