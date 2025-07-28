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Лукашенко рассказал, что в воскресенье 27 июля разговаривал с Путиным

Лукашенко сказал, что посол России в Беларуси куда-то пропадал.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что российский посол «куда-то пропал», сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Об этом было сказано во время встречи белорусского лидера с губернатором Тюменской области Российской Федерации Александром Моором.

Приветствуя тюменскую делегацию, которую сопровождал чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Борис Грызлов, белорусский лидер обратил внимание, что российский посол куда-то пропадал.

— Пропал куда-то хорошо, что вы его отыскали. Неделю назад не было его. Куда убежал? — заметил он.

А затем Александр Лукашенко рассказал, что ему накануне встречи с тюменцами сказал президент России Владимир Путин.

— Привет от Владимира Владимировича — вчера с ним разговаривал. Я ему сказал, что с тюменцами встречаюсь. Он (ответил. — Ред.) — это богатая область, — прокомментировал белорусский президент.

Еще Александр Лукашенко сказал, что хочет добывать больше углеводородов в Беларуси.

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