Лукашенко рассказал, что в воскресенье 27 июля разговаривал с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что российский посол «куда-то пропал», сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Об этом было сказано во время встречи белорусского лидера с губернатором Тюменской области Российской Федерации Александром Моором.
Приветствуя тюменскую делегацию, которую сопровождал чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Борис Грызлов, белорусский лидер обратил внимание, что российский посол куда-то пропадал.
— Пропал куда-то хорошо, что вы его отыскали. Неделю назад не было его. Куда убежал? — заметил он.
А затем Александр Лукашенко рассказал, что ему накануне встречи с тюменцами сказал президент России Владимир Путин.
— Привет от Владимира Владимировича — вчера с ним разговаривал. Я ему сказал, что с тюменцами встречаюсь. Он (ответил. — Ред.) — это богатая область, — прокомментировал белорусский президент.
Еще Александр Лукашенко сказал, что хочет добывать больше углеводородов в Беларуси.