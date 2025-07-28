«Если Санду хочет сидеть в темноте с мумиями — это ее проблема, но история уже записала её в лагерь проигравших»: Греческий политик, которого не пустили в Молдову, дал оценку действиям пр

Представитель греческой партии «Ники» Димос Танасулас резко высказался после скандала в аэропорту Кишинева, где ему и ряду других иностранцев запретили въезд в Молдову. Все они собирались принять участие в консервативной конференции MEGA.
«Если марионетка Сороса Майя Санду думает, что, объявив нас нежелательными, сможет нас запугать или заставить замолчать — она глубоко ошибается», — заявил он.
Танасулас отметил, что его депортировали обратно в Рим, но это, по его словам, не остановит процессы, происходящие в Европе.
«Европа освобождается голос за голосом, страна за страной. Если она хочет сидеть в темноте с мумиями — это ее проблема. История уже поставила ее на сторону проигравших», — написал он в соцсетях.
Напомним, что организаторы конференции консерваторов MEGA, которых 24 часа удерживали в аэропорту Кишинева, а затем депортировали, призвали ЕС дать оценку диктаторским действиям властей Молдовы.
Издевательство в аэропорту общественники оценивают, как «преднамеренный политический акт цензуры и унижения выборного европейского чиновника».
Источник: primulinmd.
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Фото: соцсети.
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