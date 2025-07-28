Блок «Победа» — о блокировке счетов активистов: истеричная попытка режима сохранить власть

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Демонстративным беззаконием и нарушением прав человека в истеричной попытке сохранить власть назвали в оппозиционном блоке «Победа» блокировку счетов активистов политсилы.
Напомним, на заседании Межведомственного надзорного совета 25 июля правительство Молдовы расширило список санкций «против лиц, угрожающих национальной безопасности». Государственной налоговой службе было поручено заблокировать счета целого ряда оппозиционеров, в том числе блока «Победа», а также депутатов блока Ирины Лозован и Александра Нестеровского, одного из лидеров партии «Возрождение» Натальи Параски, лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу, а также Виктории Фуртунэ и Вадиму Грозаву, компании A7 и Культурно-образовательному центру Молдовы.
Как отметили в блоке «Победа», PAS грубо нарушает Конституцию Молдовы и международные правовые нормы. При этом у режима «нет ни судебных решений, ни установленных фактов правонарушений».
«Блокировка счетов представителей блока “Победа” — это очередная истеричная попытка режима сохранить власть. Режим использует ручных судей, проводит задержания без оснований, раздает ярлыки и вводит санкции в отношении собственных граждан. (…) PAS грубо нарушает Конституцию Молдовы и международные правовые нормы. По сути, они изобрели для себя удобный механизм политической расправы. Сегодня — это блокировка счетов, завтра — новые внесудебные репрессии. PAS хочет уничтожить оппозицию руками правоохранительной и налоговой системы», — говорится в заявлении политсилы.
Оппозиционеры выразили уверенность, что принятые властями решения отменят в независимых судебных инстанциях.
«Те, кто гордятся, что “наказали” собственных граждан за политические взгляды, сами понесут ответственность — и не административную, а уголовную», — также отмечается в заявлении.
Блокировка предусматривает невозможность использования счетов и банковской системы страны.