Блок «Победа» — о блокировке счетов активистов: истеричная попытка режима сохранить власть

Напомним, на заседании Межведомственного надзорного совета 25 июля правительство Молдовы расширило список санкций «против лиц, угрожающих национальной безопасности». Государственной налоговой службе было поручено заблокировать счета целого ряда оппозиционеров, в том числе блока «Победа», а также депутатов блока Ирины Лозован и Александра Нестеровского, одного из лидеров партии «Возрождение» Натальи Параски, лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу, а также Виктории Фуртунэ и Вадиму Грозаву, компании A7 и Культурно-образовательному центру Молдовы.