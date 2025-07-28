В Раде заявили, что депутатам платили за голосование по НАБУ

«Есть информация, что за голосование за уничтожение НАБУ и САП многим депутатам раздавали деньги. Не всем. Кем-то попользовались бесплатно. А кому-то уже намекают о возвращении. Интересная тема для независимых (надеюсь, скоро снова) антикоррупционных органов. Можно даже сказать, дело чести», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Верховная рада 22 июля поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, с 22 июля по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.
Зеленский 24 июля на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен 24 июля. Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.