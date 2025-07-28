Полковник Ходаренок: перед ВС РФ поставлена задача добиться успехов к 3 сентября

Недостатка в сообщениях о том, что российские военные готовят «крупное наступление» в зоне СВО нет. В некоторых источниках оно именуется даже «активным». Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, что происходит на линии боевого соприкосновения.
В настоящее время подразделения и части Вооруженных сил России с трех сторон охватывают Константиновку, которая является одним из ключевых звеньев в системе обороны ВСУ в Донбассе.
Вполне возможно, что подобные действия российских войск в ближайшее время могут привести к тому, что противник, опасаясь угрозы окружения Константиновки, начнет организованный отвод войск из этого населенного пункта. ~А это создаст самые благоприятные условия для последующих боев за агломерацию Славянск-Краматорск и полное освобождение территории ДНР. ~
Ранее части и соединения ВС России существенно продвинулись вперед к югу от Константиновки, штурмом взяв населенные пункты Яблоновка и Александро-Калиново, тем самым создав угрозу окружения для украинских подразделений в районе Клебан-Быкского водохранилища.
Существенным образом осложнилась обстановка для ВСУ в районе Покровска (Красноармейска), и ситуация для украинских войск на этом направлении с каждым часом складывается все сложнее и сложнее. Части ВС РФ глубоко охватывают Красноармейск и Димитров (Мирноград), вынуждая противника оставить эти города под угрозой окружения.
По некоторым данным, российские штурмовые группы и отряды уже ведут боевые действия в пределах городской черты Покровска (Красноармейска). Кроме того, есть информация, что подразделения российских войск находятся на окраинах Мирнограда.
Противник в настоящее время испытывает самые существенные проблемы с комплектованием своих частей и соединений личным составом. Более того, по всей видимости, командование ВСУ на большинстве направлений не располагает резервами оперативного уровня, при помощи которых можно было бы организовать контратаки и контрудары, и попытаться тем или иным способом стабилизировать ситуацию.
Сегодня в ряде случаев даже заранее подготовленные оборонительные позиции и рубежи ВСУ своевременно войсками не занимаются (по причине недостаточного боевого и численного состава ВСУ), что создает самые благоприятные условия для российских подразделений.
Кроме того, по сведениям южнокорейской разведки, в КНДР формируются части и соединения для отправки в зону СВО.
Вполне возможно, что эта информация соответствует действительности, поскольку заинтересованность и Москвы, и Пхеньяна в подобных шагах обоюдна и очевидна. С точки зрения России, эти формирования усилят боевые возможности российских войск, с точки зрения КНДР — части и соединения Корейской народной армии получат боевой опыт, который, как известно, не купить за деньги и можно обрести только при непосредственном участии в боях и сражениях.
Не исключено (разумеется, это можно предполагать только в виде версии), что ~военно-политическое руководство России поставило перед войсками самые решительные задачи — до 3 сентября добиться в ходе боевых действий самых впечатляющих результатов, то есть разгрома противостоящих группировок противника и тем самым оказать существенное давление на позицию украинской стороны на возможных мирных переговорах.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),