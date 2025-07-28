Полковник Ходаренок: перед ВС РФ поставлена задача добиться успехов к 3 сентября

Вполне возможно, что эта информация соответствует действительности, поскольку заинтересованность и Москвы, и Пхеньяна в подобных шагах обоюдна и очевидна. С точки зрения России, эти формирования усилят боевые возможности российских войск, с точки зрения КНДР — части и соединения Корейской народной армии получат боевой опыт, который, как известно, не купить за деньги и можно обрести только при непосредственном участии в боях и сражениях.