В Москве ответили на решение Баку поставлять газ Киеву

Парламентарий отметил, что Баку в очередной раз показал свое недружественное отношение к Москве.
Мне кажется, с некоторых пор у нас даже самые глухие и слепые стали замечать, что Азербайджан ведет собственную линию, и она в целом ряде случаев является враждебной по отношению к интересам России. Это лишнее подтверждение того, что Баку ищет поводы и случаи для того, чтобы продемонстрировать свое отношение.
Депутат отметил, что решение Азербайджана направлено на поддержку Украины, и этот факт Москва должна учитывать в диалоге с Баку. Затулин отметил, что позиция Азербайджана не означает полного отказа от выгодного сотрудничества с Россией, когда это возможно. Однако, по его словам, экономическая выгода в отношениях с Москвой стала для Баку второстепенным фактором.
Депутат подчеркнул, что главным приоритетом для Азерабайджана стало позиционирование себя как государства, которое как минимум не придерживается союзнических принципов в отношениях с Россией и не ограничивает себя в контактах с ее оппонентами. Парламентарий выразил сожаление, что не все в России правильно понимают эту ситуацию.
Ранее сообщалось, что Украина подписала первый контракт на поставки азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору через территории Болгарии и Румынии.