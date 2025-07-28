В Москве ответили на решение Баку поставлять газ Киеву

Мне кажется, с некоторых пор у нас даже самые глухие и слепые стали замечать, что Азербайджан ведет собственную линию, и она в целом ряде случаев является враждебной по отношению к интересам России. Это лишнее подтверждение того, что Баку ищет поводы и случаи для того, чтобы продемонстрировать свое отношение.