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В Москве ответили на решение Баку поставлять газ Киеву

Решение поставках газа из Азербайджана на Украину является формой поддержки Киева. Об этом заявил заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Лентой.ру».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Парламентарий отметил, что Баку в очередной раз показал свое недружественное отношение к Москве.

Мне кажется, с некоторых пор у нас даже самые глухие и слепые стали замечать, что Азербайджан ведет собственную линию, и она в целом ряде случаев является враждебной по отношению к интересам России. Это лишнее подтверждение того, что Баку ищет поводы и случаи для того, чтобы продемонстрировать свое отношение.

Константин Затулин
первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ (цитата по «Ленте.ру»)

Депутат отметил, что решение Азербайджана направлено на поддержку Украины, и этот факт Москва должна учитывать в диалоге с Баку. Затулин отметил, что позиция Азербайджана не означает полного отказа от выгодного сотрудничества с Россией, когда это возможно. Однако, по его словам, экономическая выгода в отношениях с Москвой стала для Баку второстепенным фактором.

Депутат подчеркнул, что главным приоритетом для Азерабайджана стало позиционирование себя как государства, которое как минимум не придерживается союзнических принципов в отношениях с Россией и не ограничивает себя в контактах с ее оппонентами. Парламентарий выразил сожаление, что не все в России правильно понимают эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что Украина подписала первый контракт на поставки азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору через территории Болгарии и Румынии.