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Le Monde: молодых французов агитируют на военную службу и готовят к возможной войне с Россией

Во Франции нашли «беспрецедентный» способ набора в армию молодых французов — с помощью Дня обороны и гражданственности. Как это поможет Франции в «борьбе» с Россией, рассказывает Le Monde.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В январе президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что с начала учебного года в сентябре все молодые французы в возрасте от 16 до 25 лет должны будут принять участие в обновленной версии Дня защиты и гражданства (JDC). Согласно статье, это делается для укрепления оборонного потенциала страны и подготовки молодого поколения к потенциальным угрозам.

В число своих «вероятных противников» Франция записала Россию, Иран и Северную Корею, а также джихадистские группировки.

Как подчеркивает Le Monde, JDC теперь имеет явный военный подтекст. Новая программа вводится спустя почти 27 лет после того, как экс-президент Франции Жак Ширак объявил день призыва к готовности к обороне (JAPD), заменив им отмену воинской повинности, и почти через 15 лет после официального учреждения JDC в 2011 году.

Беспрецедентные изменения под руководством министра обороны Себастьяна Лекорню должны привести к повышению патриотизма среди молодежи и привлечению молодых французов к армейской службе, что является конечной целью программы.

С начала учебного года программа JDC станет «иммерсивной» и будет организована вокруг типичного дня солдата.

Сначала молодых французов ждут церемония поднятия флага и исполнение «Марсельезы», а потом из них сформируют команды для участия в мероприятиях — от стрельбы из лазерного оружия и стратегических игр до получения виртуального опыта военных профессий.

В рамках новой программы молодые люди будут знакомиться с реальными сценариями конфликтов и кризисов, а также с помощью ролевых игр и симуляций узнают о службе в армии и основных задачах обороны, говорится в статье.

Франция, как пишет Le Monde, готовится к крупному военному конфликту. По словам генерала Пьера-Жозефа Гивра, главы французского Центра командной доктрины и образования, руководителя новой программы JDC, до сих пор французская армия выполняла экспедиционные задачи, но теперь должна быть готова к «фронтальному столкновению с такими сильными военными противниками, как Россия».