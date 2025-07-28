Le Monde: молодых французов агитируют на военную службу и готовят к возможной войне с Россией

В январе президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что с начала учебного года в сентябре все молодые французы в возрасте от 16 до 25 лет должны будут принять участие в обновленной версии Дня защиты и гражданства (JDC). Согласно статье, это делается для укрепления оборонного потенциала страны и подготовки молодого поколения к потенциальным угрозам.