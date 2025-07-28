Le Monde: молодых французов агитируют на военную службу и готовят к возможной войне с Россией

В январе президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что с начала учебного года в сентябре все молодые французы в возрасте от 16 до 25 лет должны будут принять участие в обновленной версии Дня защиты и гражданства (JDC). Согласно статье, это делается для укрепления оборонного потенциала страны и подготовки молодого поколения к потенциальным угрозам.
Как подчеркивает Le Monde, JDC теперь имеет явный военный подтекст. Новая программа вводится спустя почти 27 лет после того, как экс-президент Франции Жак Ширак объявил день призыва к готовности к обороне (JAPD), заменив им отмену воинской повинности, и почти через 15 лет после официального учреждения JDC в 2011 году.
Беспрецедентные изменения под руководством министра обороны Себастьяна Лекорню должны привести к повышению патриотизма среди молодежи и привлечению молодых французов к армейской службе, что является конечной целью программы.
Сначала молодых французов ждут церемония поднятия флага и исполнение «Марсельезы», а потом из них сформируют команды для участия в мероприятиях — от стрельбы из лазерного оружия и стратегических игр до получения виртуального опыта военных профессий.
В рамках новой программы молодые люди будут знакомиться с реальными сценариями конфликтов и кризисов, а также с помощью ролевых игр и симуляций узнают о службе в армии и основных задачах обороны, говорится в статье.
Франция, как пишет Le Monde, готовится к крупному военному конфликту. По словам генерала Пьера-Жозефа Гивра, главы французского Центра командной доктрины и образования, руководителя новой программы JDC, до сих пор французская армия выполняла экспедиционные задачи, но теперь должна быть готова к «фронтальному столкновению с такими сильными военными противниками, как Россия».