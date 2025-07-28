Bloomberg: ЕС не давил на США на переговорах, опасаясь остановки поддержки Киева

В воскресенье Трамп заявил после встречи с фон дер Ляйен, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились о том, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15%, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. До этого администрация Трампа заявляла о намерении ввести новые торговые пошлины на весь экспорт ЕС в размере 30%. Трамп назвал достигнутые с Евросоюзом договоренности «самыми крупными» в истории.