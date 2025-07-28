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Патриарх Кирилл поздравил президента Лукашенко с Днем крещения Руси

Предстоятель РПЦ пожелал белорусскому лидеру «щедрой помощи Божией» и высказал надежду, что сложившееся в Беларуси церковно-государственное соработничество продолжится.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Днем крещения Руси президента Беларуси Александра Лукашенко, говорится на официальном сайте Московской патриархии.

День крещения Руси отмечается 28 июля, в эту дату также отмечается день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь.

«Принятие христианства святым равноапостольным князем Владимиром стало поворотным моментом в истории восточных славян», — говорится в поздравлении патриарха белорусскому лидеру.

По его словам, Крещение Руси создало для восточно-славянских народов единое духовное, культурное пространство, позволило заложить прочный фундамент для развития государственности.

В своем поздравлении предстоятель РПЦ высказал надежду на то, что сложившееся в Беларуси плодотворное церковно-государственное соработничество будут развиваться и далее. Оно будет способствовать духовно-нравственному преображению людей и утверждению в обществе идеалов милосердия и добра, справедливости и мира.

Святейший патриарх Кирилл пожелал Лукашенко щедрой помощи Божией, успехов в дальнейшем высоком служении на пользу жителей Беларуси.

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