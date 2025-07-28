Патриарх Кирилл поздравил президента Лукашенко с Днем крещения Руси

В своем поздравлении предстоятель РПЦ высказал надежду на то, что сложившееся в Беларуси плодотворное церковно-государственное соработничество будут развиваться и далее. Оно будет способствовать духовно-нравственному преображению людей и утверждению в обществе идеалов милосердия и добра, справедливости и мира.