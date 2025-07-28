На Украине анонсировали новые военные проекты с США

«Готовим новые важные проекты», — написал чиновник.
Шмыгаль также поблагодарил США и президента страны Дональда Трампа за «чрезвычайный» уровень поддержки Киева и за анонс поставки систем Patriot и другого дальнобойного оружия.
Ранее Денис Шмыгаль заявил, что у Вооруженных сил Украины есть три ключевые потребности, которые Киев обсуждает с представителями Европейского союза. По словам главы минобороны Украины, это масштабирование производства перехватчиков, FPV-дронов и дальнобойных беспилотников.
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