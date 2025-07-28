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Главы МИД Узбекистана и Азербайджана поговорили по телефону — что обсудили

Бахтиёр Саидов: Министерства иностранных дел тесно координируют усилия по комплексной реализации всех договоренностей, достигнутых между лидерами наших государств.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Министры иностранных дел Узбекистана и Азербайджана Бахтиёр Саидов и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор. Об этом глава МИД РУз сообщил в своем Telegram-канале.

«Были обсуждены текущие региональные и глобальные события, а также совместные подходы к ним», — говорится в сообщении.

Собеседники также подчеркнули динамичный темп развития стратегического партнерства и союзнических связей между Узбекистаном и Азербайджаном.

Министерства иностранных дел тесно координируют усилия по комплексной реализации всех договоренностей, достигнутых между главами наших государств, отметил Саидов.