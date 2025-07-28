Главы МИД Узбекистана и Азербайджана поговорили по телефону — что обсудили

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Министры иностранных дел Узбекистана и Азербайджана Бахтиёр Саидов и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор. Об этом глава МИД РУз сообщил в своем Telegram-канале.
«Были обсуждены текущие региональные и глобальные события, а также совместные подходы к ним», — говорится в сообщении.
Собеседники также подчеркнули динамичный темп развития стратегического партнерства и союзнических связей между Узбекистаном и Азербайджаном.
Министерства иностранных дел тесно координируют усилия по комплексной реализации всех договоренностей, достигнутых между главами наших государств, отметил Саидов.