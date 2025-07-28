The Telegraph: Британия готова воевать за Тайвань

С таким заявлением Хили выступил на борту британского авианосца Prince of Wales, пришвартовавшегося в австралийском Дарвине. Авианосная ударная группа Королевских ВМС возглавляет участие Великобритании в масштабных военных учениях Talisman Sabre 25 у берегов Австралии, говорится в статье.
«Если нам — Австралии и Великобритании — придется сражаться, как мы это делали в прошлом, мы будем сражаться вместе. Мы проводим совместные учения и сообща готовимся, что помогает нам быть сдерживающей силой», — цитирует издание слова Хили.
Согласно The Telegraph, присутствие британского военно-морского флота в Тихом океане направлено на сдерживание «агрессивных» действий Китая в отношении Тайваня. Поскольку Великобритания не стала следовать примеру США и придерживаться политики «стратегической неопределенности», заявление Хили указывает на обязательства, которые его страна решила принять на себя в Индо-Тихоокеанском регионе в рамках AUKUS.
При этом Хили подчеркнул, что Британия хотела бы урегулировать территориальные споры в Индо-Тихоокеанском регионе «мирным» и «дипломатичным» путем. На данный момент Британия не собирается устанавливать официальные отношения с Тайванем и признавать его независимым государством, говорится в статье.