В Молдавии запретили въезд евродепутату, назвав его угрозой нацбезопасности

КИШИНЕВ, 28 июл — РИА Новости. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии распространила в понедельник сообщение, в котором назвала угрозой безопасности депутата Европарламента Ондржея Достала, американского активиста Брайана Брауна и других членов зарубежной делегации, планировавших участвовать в международной конференции в Кишиневе.
В воскресенье лидер молдавской партии «Демократия дома» Василий Костюк сообщил в социальных сетях, что несколько зарубежных политиков из Европы и США, направлявшихся в Кишинёв для участия в международной конференции Make Europe Great Again (MEGA), были задержаны на границе и возвращены обратно. Среди них, по его словам, чешский евродепутат Ондржей Достал, у которого конфисковали дипломатический паспорт. В тот же день, сообщил Костюк, представитель греческой партии NIKI Димос Танасулас получил отказ во въезде без объяснений. Также, по его словам, в аэропорту Кишинёва был остановлен американец Брайан Браун. По данным молдавских СМИ, власти республики отказали ему во въезде, сославшись на его присутствие в национальном списке наблюдения с запретом на въезд, однако позже ему разрешили посетить страну.
«Эти лица должны были участвовать в мероприятии с неизвестными организаторами», — говорится в сообщении СИБ, там также утверждается о якобы связях указанных зарубежных политиков с представителями блока «Победа», лидером которой является молдавский бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор. По утверждению СИБ, которое спецслужбы никакими доказательствами не подкрепляет, некоторые участники и организаторы якобы «преследуют цель продвижения экстремистской повестки дня, подрыва территориальной целостности и демократии Республики Молдова».
Спецслужба Молдавии также без каких-либо доказательств утверждает, что конференция Make Europe Great Again является частью гибридных операций, якобы координируемых Россией.
Спецслужба в этой связи пригрозила гражданам Молдавии последствиями в случае участия в подобных мероприятиях.
«Даже непреднамеренное участие в таких инициативах может повлечь юридические последствия», — подчеркнули в СИБ.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.