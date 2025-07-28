В Молдавии запретили въезд евродепутату, назвав его угрозой нацбезопасности

В воскресенье лидер молдавской партии «Демократия дома» Василий Костюк сообщил в социальных сетях, что несколько зарубежных политиков из Европы и США, направлявшихся в Кишинёв для участия в международной конференции Make Europe Great Again (MEGA), были задержаны на границе и возвращены обратно. Среди них, по его словам, чешский евродепутат Ондржей Достал, у которого конфисковали дипломатический паспорт. В тот же день, сообщил Костюк, представитель греческой партии NIKI Димос Танасулас получил отказ во въезде без объяснений. Также, по его словам, в аэропорту Кишинёва был остановлен американец Брайан Браун. По данным молдавских СМИ, власти республики отказали ему во въезде, сославшись на его присутствие в национальном списке наблюдения с запретом на въезд, однако позже ему разрешили посетить страну.